Volley | Mondiali 2022 | tutto facile per la Turchia | Croazia battuta ed eliminata

(Di giovedì 29 settembre 2022) Nonostante le tante difficoltà incontrate dallain queste fasi iniziali dei Campionati del Mondo, la formazione allenata da Giovanni Guidetti è riuscita a centrare una vittoria netta e convincente per 3-0 (25-14, 25-12, 25-12) contro la. Le turche salgono così a 9 punti dopo 4 match e rimangono in corsa per le posizioni di vetta di un Gruppo B molto equilibrato. Le balcaniche rimangono invece a 0 punti e sono matematicamente eliminate. Nel corso dei tre set disputati, lasi è sempre trovata ad inseguire, senza riuscire mai a passare in vantaggio nel punteggio. Se nel primo parziale Samantha Fabris ha provato a tenere le sue a contatto almeno nelle fasi iniziali, nel resto del match le anatoliche hanno semplicemente dominato in lungo e in largo. Sia il secondo che il terzo parziale si sono ...