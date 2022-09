Volley, Lucchetta: “Speriamo arrivi medaglia d’oro al Mondiale femminile” (Di giovedì 29 settembre 2022) Andrea Lucchetta ha parlato del periodo della Pallavolo italiana, a margine dell’evento “Un Campione per amico” in svolgimento a Piazza del Popolo. “E’ un momento d’oro per il Volley, 11 medaglie d’oro e sta per arrivare anche la prossima nel femminile e Speriamo che sia d’oro. Questo da’ la speranza di percepire quanto la base si sia allargata e le medaglie sono l’ossigeno che da la possibilita’ allo Spike Ball di creare dei sogni che possono diventare realtà”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 29 settembre 2022) Andreaha parlato del periodo della Pallavolo italiana, a margine dell’evento “Un Campione per amico” in svolgimento a Piazza del Popolo. “E’ un momentoper il, 11 medagliee sta per arrivare anche la prossima nelche sia. Questo da’ la speranza di percepire quanto la base si sia allargata e le medaglie sono l’ossigeno che da la possibilita’ allo Spike Ball di creare dei sogni che possono diventare realtà”. SportFace.

