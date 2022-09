Volley, Italia-Olanda in tv: data, canale, orario e diretta streaming Mondiali femminili 2022 (Di giovedì 29 settembre 2022) Inizia il conto alla rovescia per Italia-Olanda, sfida del girone A dei Mondiali femminili 2022 di Volley, in programma tra Olanda e Polonia dal 23 settembre al 15 ottobre. Le azzurre di Davide Mazzanti proveranno a sfruttare i due giorni di riposo per ricaricare le pile e chiudere in bellezza la prima fase della lunga rassegna iridata. Dall’altra parte della rete ci saranno le Orange, che vogliono far esultare il proprio pubblico e lottare fino alla fine per il primo posto nel girone. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 16.00 di domenica 2 ottobre ad Arhnhem, in Olanda. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita. IL PROGRAMMA COMPLETO: DATE, ORARI E TV CALENDARIO ... Leggi su sportface (Di giovedì 29 settembre 2022) Inizia il conto alla rovescia per, sfida del girone A deidi, in programma trae Polonia dal 23 settembre al 15 ottobre. Le azzurre di Davide Mazzanti proveranno a sfruttare i due giorni di riposo per ricaricare le pile e chiudere in bellezza la prima fase della lunga rassegna iri. Dall’altra parte della rete ci saranno le Orange, che vogliono far esultare il proprio pubblico e lottare fino alla fine per il primo posto nel girone. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 16.00 di domenica 2 ottobre ad Arhnhem, in. Di seguito, le informazioni per seguire inla partita. IL PROGRAMMA COMPLETO: DATE, ORARI E TV CALENDARIO ...

SkySport : ULTIM'ORA VOLLEY Mondiali F., l'#Italia batte 3-1 il #Belgio 21-25, 30-28, 29-27, 25-9 #SkySport #SkyVolley… - Eurosport_IT : CAMPIONI D'EUROPAAAAAA ???????? L'Italia U20 batte la Polonia 3-2 in finale a Montesilvano e porta a casa l'ennesimo t… - RaiNews : Alle 18.00 Italia-Kenya, le Azzurre puntano a uscire dal girone col massimo dei punti. Qui le partite e la cronaca… - sportface2016 : #VolleyballWorldChampionship: l'#Italia fa quattro su quattro, battuto anche il #Kenya in tre set - Michelele21_ : RT @RaiNews: Alle 18.00 Italia-Kenya, le Azzurre puntano a uscire dal girone col massimo dei punti. Qui le partite e la cronaca in diretta,… -