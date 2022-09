Volley, Italia-Kenya in tv oggi: canale, orario e diretta streaming Mondiali femminili 2022 (Di giovedì 29 settembre 2022) Tutto pronto per Italia-Kenya, partita del girone A dei Mondiali femminili 2022 di Volley, in programma tra Olanda e Polonia dal 23 settembre al 15 ottobre. Dopo la tribolata vittoria contro il Belgio, le azzurre di Davide Mazzanti tornano in campo per continuare a crescere in vista delle prossime sfide. Sylla e compagne incontrano ora la modesta formazione keniana, con l’obiettivo di conquistare altri tre punti preziosi per il prosieguo del torneo. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di giovedì 29 settembre ad Arhnhem, in Olanda. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA CALENDARIO Italia: DATE, ORARI E TV IL PROGRAMMA COMPLETO: DATE, ORARI E TV FORMULA E ... Leggi su sportface (Di giovedì 29 settembre 2022) Tutto pronto per, partita del girone A deidi, in programma tra Olanda e Polonia dal 23 settembre al 15 ottobre. Dopo la tribolata vittoria contro il Belgio, le azzurre di Davide Mazzanti tornano in campo per continuare a crescere in vista delle prossime sfide. Sylla e compagne incontrano ora la modesta formazione keniana, con l’obiettivo di conquistare altri tre punti preziosi per il prosieguo del torneo. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di giovedì 29 settembre ad Arhnhem, in Olanda. Di seguito, le informazioni per seguire inla partita. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA CALENDARIO: DATE, ORARI E TV IL PROGRAMMA COMPLETO: DATE, ORARI E TV FORMULA E ...

