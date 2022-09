Volley femminile, Sylvia Nwakalor non ha sfruttato al meglio l’occasione con il Kenya: Egonu insostituibile (Di giovedì 29 settembre 2022) L’Italia ha battuto il Kenya per 3-0 ai Mondiali 2022 di Volley femminile, ma le Campionesse d’Europa hanno sofferto più del previsto contro la poco quotata compagine africana. Il secondo set si è rivelato decisamente combattuto e anche nella terza frazione c’è stato un serrato testa a testa prima della risoluzione in favore delle azzurre. Il CT Davide Mazzanti ha operato un po’ di turnover e la novità di maggiore spicco porta il nome di Sylvia Nwakalor, che ha sostituito Paola Egonu. L’opposto ha avuto la possibilità di giocare al posto della stella assoluta della nostra Nazionale. Un cambio che si era visto in alcune occasioni durante l’ultima Nations League e proprio in quelle circostanze la bomber di Firenze aveva fatto la differenza, riuscendo a sfoderare tutto il suo talento. ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 settembre 2022) L’Italia ha battuto ilper 3-0 ai Mondiali 2022 di, ma le Campionesse d’Europa hanno sofferto più del previsto contro la poco quotata compagine africana. Il secondo set si è rivelato decisamente combattuto e anche nella terza frazione c’è stato un serrato testa a testa prima della risoluzione in favore delle azzurre. Il CT Davide Mazzanti ha operato un po’ di turnover e la novità di maggiore spicco porta il nome di, che ha sostituito Paola. L’opposto ha avuto la possibilità di giocare al posto della stella assoluta della nostra Nazionale. Un cambio che si era visto in alcune occasioni durante l’ultima Nations League e proprio in quelle circostanze la bomber di Firenze aveva fatto la differenza, riuscendo a sfoderare tutto il suo talento. ...

