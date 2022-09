Volley femminile, Mondiali 2022: la Serbia suda due set contro la Germania, Boskovic svolta con 23 punti (Di giovedì 29 settembre 2022) La Serbia ha sofferto per due set contro la Germania, ma poi è riuscita a conquistare la sua terza vittoria consecutiva ai Mondiali 2022 di Volley femminile. Le detentrici del titolo iridato si sono imposte per 3-0 (25-23; 25-22; 25-23) alla Atlas Arena di Lodz (Polonia), faticando enormente contro la compagine tedesca dopo che erano state trascinate al tie-break dalla non irresistibile Bulgaria. Le ragazze di Daniele Santarelli si sono trovate sul 23-23 nella prima frazione e sul 22-22 nel secondo parziale, riuscendo sempre a piazzare la zampata nel momento decisivo. Il sestetto balcanico, che ha poi allungato in avvio di terzo set salvo farsi rimontare fino al 24-23, si porta provvisoriamente al comando del gruppo C con tre vittorie e otto ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 settembre 2022) Laha sofferto per due setla, ma poi è riuscita a conquistare la sua terza vittoria consecutiva aidi. Le detentrici del titolo iridato si sono imposte per 3-0 (25-23; 25-22; 25-23) alla Atlas Arena di Lodz (Polonia), faticando enormentela compagine tedesca dopo che erano state trascinate al tie-break dalla non irresistibile Bulgaria. Le ragazze di Daniele Santarelli si sono trovate sul 23-23 nella prima frazione e sul 22-22 nel secondo parziale, riuscendo sempre a piazzare la zampata nel momento decisivo. Il sestetto balcanico, che ha poi allungato in avvio di terzo set salvo farsi rimontare fino al 24-23, si porta provvisoriamente al comando del gruppo C con tre vittorie e otto ...

