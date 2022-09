Volley femminile, Mondiali 2022: colpaccio Dominicana, Polonia ko! Turchia e Thailandia in scia (Di giovedì 29 settembre 2022) Il gruppo D dei Mondiali 2022 di Volley femminile si sta rivelando estremamente equilibrato e alla vigilia dell’ultima giornata la classifica è decisamente ingarbugliata: Repubblica Dominicana al comando con 3 vittorie e 10 punti, Turchia e Polonia inseguono con 3 successi e 9 punti a testa, la Thailandia è quarta con 3 affermazioni e 8 punti. Tra un paio di giorni si giocheranno Dominicana-Thailandia e Turchia-Polonia, i cui risultati saranno cruciali in ottica seconda fase, visto che si porteranno dietro i punti guadagnati. Questa situazione si è creata dopo il colpaccio della Repubblica Dominicana, che ha sconfitto la Polonia per ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 settembre 2022) Il gruppo D deidisi sta rivelando estremamente equilibrato e alla vigilia dell’ultima giornata la classifica è decisamente ingarbugliata: Repubblicaal comando con 3 vittorie e 10 punti,inseguono con 3 successi e 9 punti a testa, laè quarta con 3 affermazioni e 8 punti. Tra un paio di giorni si giocheranno, i cui risultati saranno cruciali in ottica seconda fase, visto che si porteranno dietro i punti guadagnati. Questa situazione si è creata dopo ildella Repubblica, che ha sconfitto laper ...

