Volley femminile, Mondiali 2022: Canada e Thailandia liquidano Kazakistan e Corea del Sud (Di giovedì 29 settembre 2022) Nel primo pomeriggio di oggi si sono giocati due match validi per la prima fase a gironi dei Mondiali 2022 di Volley femminile in corso in Polonia e Paesi Bassi: facili successi per 3-0 per Canada e Thailandia rispettivamente contro Kazakistan e Corea del Sud. Nella terza giornata della Pool C, a Lodz (Polonia), il Canada liquida il Kazakistan per 3-0 (25-14, 25-16, 25-11), conquistando i primi tre punti della competizione, lasciando sul fondo della classifica le avversarie e portandosi al quarto posto. Spiccano i 18 punti di Van Ryk ed i 12 di Howe: per le canadesi 11 muri e 5 ace, ma anche 18 errori. Nel quarto turno della Pool B, a Gdansk (Polonia), la Thailandia regola la Corea del ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 settembre 2022) Nel primo pomeriggio di oggi si sono giocati due match validi per la prima fase a gironi deidiin corso in Polonia e Paesi Bassi: facili successi per 3-0 perrispettivamente controdel Sud. Nella terza giornata della Pool C, a Lodz (Polonia), illiquida ilper 3-0 (25-14, 25-16, 25-11), conquistando i primi tre punti della competizione, lasciando sul fondo della classifica le avversarie e portandosi al quarto posto. Spiccano i 18 punti di Van Ryk ed i 12 di Howe: per le canadesi 11 muri e 5 ace, ma anche 18 errori. Nel quarto turno della Pool B, a Gdansk (Polonia), laregola ladel ...

RaiNews : Alle 18.00 Italia-Kenya, le Azzurre puntano a uscire dal girone col massimo dei punti. Qui le partite e la cronaca… - LiaCapizzi : Ripetiamo insieme: le italiane del volley sono scarse…(!) Da sabato l’Italia inizia il Mondiale di pallavolo femmi… - OA_Sport : Conclusi i primi due match di giornata - Luca_Ebbasta : Non ho mai seguito il calcio. Oltre la vela seguo la nazionale Volley femminile??, i Miami heat?? e I Miami Dolphins… - RaiSport : #Mondiali volley femminile ?? Quarto incontro per le azzurre: Italia-Kenya in diretta oggi, #29settembre, dalle 17.… -