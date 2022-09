Volley femminile | Mondiale 2022 Otto incontri nella settima giornata | in arrivo i primi verdetti Spicca Polonia-Repubblica Dominicana

Leggi su oasport

(Di giovedì 29 settembre 2022) E’ unapiena diquella inaldie Olanda con quasi tutte le squadre in campo epartite in programma. Si parte alle 13 con una sfida molto importante in chiave qualificazione al secondo turno: di fronte Canada e Kazakistan a caccia del primo successo dele dei tre punti che potrebbero lanciare la squadra vincente verso la conquista del quarto posto. Le canadesi hanno giocato discretamente idue match quasi impossibili contro Serbia e Usa e partono con i favori del pronostico la il Kazakistan non è da svalutare. Alle 14 si gioca il derby asiatico tra Thailandia e Corea del Sud. Le thailandesi sono state le sorprese in positivo finora del ...