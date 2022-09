Volley, atleta transgender attende “ok” per giocare con le donne: “Aspetto la mia rivalsa” (Di giovedì 29 settembre 2022) Il campionato di Volley della Serie C maschile è ai nastri di partenza, ed Eleonora Pescarolo è pronta a scendere in campo con con la maglia della Polisportiva San Nicolò. Non si tratta di un refuso, bensì di un’atleta transgender in attesa dell’ok per poter competere nel campionato femminile. Nata a Codogno in un corpo maschile, Nicholas (questo il suo nome di battesimo) ha cominciato la cura ormonale nel 2015, e dal 2020, anno in cui si è operato per il cambio di sesso, per lo Stato italiano non esiste più. Raccontando la sue esperienza al quotidiano piacentino Libertà, Eleonora, 22 anni, ha spiegato che si sta sottoponendo ogni mese ai controlli ormonali, e gliene mancano dodici per poter sperare di gareggiare con le donne, con il debutto nel campionato femminile che quindi dovrebbe avvenire il prossimo anno. Nel ... Leggi su sportface (Di giovedì 29 settembre 2022) Il campionato didella Serie C maschile è ai nastri di partenza, ed Eleonora Pescarolo è pronta a scendere in campo con con la maglia della Polisportiva San Nicolò. Non si tratta di un refuso, bensì di un’in attesa dell’ok per poter competere nel campionato femminile. Nata a Codogno in un corpo maschile, Nicholas (questo il suo nome di battesimo) ha cominciato la cura ormonale nel 2015, e dal 2020, anno in cui si è operato per il cambio di sesso, per lo Stato italiano non esiste più. Raccontando la sue esperienza al quotidiano piacentino Libertà, Eleonora, 22 anni, ha spiegato che si sta sottoponendo ogni mese ai controlli ormonali, e gliene mancano dodici per poter sperare di gareggiare con le, con il debutto nel campionato femminile che quindi dovrebbe avvenire il prossimo anno. Nel ...

