Volantino Carrefour Market | sconti e offerte fino al 5 ottobre

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 29 settembre 2022)torna in questo mese dicon tantissime nuove. Dal 26 settembre al 5al via il nuovocon promozioni super interessanti che si possono trovare in qualsiasi negozio, prodotti in offerta Ben ventisei pagine dineld’autunno, disponibileal 5. Tra i prodotti migliori in promozione: Bastoncini Findus a 2,99 euro; Beck’s Pilsner tedesca a 1,95 euro; prosciutto cotto Gran Tenerone a 1,59 euro; Parmareggio a 2,99 euro; Tonno Rio Mare 12 confezioni a 10,55 euro; Pizza Buitoni due pezzi a 5,23 ...