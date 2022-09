Vlahovic e Kostic brillano in nazionale: Juventus, nuove ombre su Allegri (Di giovedì 29 settembre 2022) . La differenza del gioco fa riflettere in casa bianconera. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM La Juventus fa fatica ma i giocatori ritrovano il sorriso, smalto e gol in nazionale. E’ il caso di Vlahovic e Kostic, protagonisti nel 2-0 della Serbia ai Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di giovedì 29 settembre 2022) . La differenza del gioco fa riflettere in casa bianconera. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Lafa fatica ma i giocatori ritrovano il sorriso, smalto e gol in. E’ il caso di, protagonisti nel 2-0 della Serbia ai Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

forumJuventus : (Video) 'Gds: Riecco Vlahovic: digiuno finito per il serbo in goal su assist di Kostic'? - tonyfrioni : RT @PirloIsMyLife: Kostic e Vlahovic in aereo direzione Torino pensando all’Allegri Ball - _cIarissa_ : RT @PirloIsMyLife: Kostic e Vlahovic in aereo direzione Torino pensando all’Allegri Ball - msgiusi : RT @PirloIsMyLife: Kostic e Vlahovic in aereo direzione Torino pensando all’Allegri Ball - rob_carnevale : RT @PirloIsMyLife: Kostic e Vlahovic in aereo direzione Torino pensando all’Allegri Ball -