“Vive lì…”. Ilary Blasi, la decisione dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti fa discutere (Di giovedì 29 settembre 2022) Ilary Blasi, dove Vive dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti? A rivelarlo è il Corriere della Sera. Purtroppo tra i due il clima è tutt’altro che sereno. A seguito dell’intervista di Francesco Totti, il Messaggero spiega che tra Totti e Blasi non è stato raggiunto nessun accordo e quindi si andrà in tribunale. A decidere sulla sorte dell’ex coppia sarà il Tribunale civile di Roma che dovranno decidere sull’affidamento dei tre figli e sull’assegno che Totti dovrà versare ogni mese a Ilary per il mantenimento. Di Ilary si è parlato di recente. A tuonare contro di lei è stato Alex Nuccetelli, pr ed amico di ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 29 settembre 2022), doveladelcon? A rivelarlo è il Corriere della Sera. Purtroppo tra i due il clima è tutt’altro che sereno. A seguito dell’intervista di, il Messaggero spiega che tranon è stato raggiunto nessun accordo e quindi si andrà in tribunale. A decidere sulla sorte dell’ex coppia sarà il Tribunale civile di Roma che dovranno decidere sull’affidamento dei tre figli e sull’assegno chedovrà versare ogni mese aper il mantenimento. Disi è parlato di recente. A tuonare contro di lei è stato Alex Nuccetelli, pr ed amico di ...

