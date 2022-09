Virtus Bologna-Dinamo Sassari basket oggi, orario Finale Supercoppa Italiana: dove vederla in tv, programma, streaming (Di giovedì 29 settembre 2022) Si assegna il primo trofeo della stagione 2022-2023, la Supercoppa Italiana, e lo si fa con una partita che non è un superclassico solo perché i periodi in cui sono emerse (o riemerse) Virtus Bologna e Dinamo Sassari sono diversi. Ora, però, c’è l’occasione di contendersi un titolo abbastanza inattesa. La Virtus, in una tra le partite più brutte, senza timor di smentita, viste in anni di fasi finali di Supercoppa, ha battuto dopo un tempo supplementare l’Olimpia Milano, in una specie di festival delle assenze. La Dinamo, invece, è riuscita a prevalere sul filo di lana nei confronti della Bertram Tortona in un confronto decisamente migliore per qualità. Sergio Scariolo contro Piero Bucchi: due veterani delle nostre panchine, l’uno ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 settembre 2022) Si assegna il primo trofeo della stagione 2022-2023, la, e lo si fa con una partita che non è un superclassico solo perché i periodi in cui sono emerse (o riemerse)sono diversi. Ora, però, c’è l’occasione di contendersi un titolo abbastanza inattesa. La, in una tra le partite più brutte, senza timor di smentita, viste in anni di fasi finali di, ha battuto dopo un tempo supplementare l’Olimpia Milano, in una specie di festival delle assenze. La, invece, è riuscita a prevalere sul filo di lana nei confronti della Bertram Tortona in un confronto decisamente migliore per qualità. Sergio Scariolo contro Piero Bucchi: due veterani delle nostre panchine, l’uno ...

BorisJo_ker : RT @Virtusbo: 4?Q: EA7 Olimpia Milano-Virtus Segafredo Bologna 59-59 Overtime al PalaLeonessa #AmoreInfinito #FrecciarossaSupercoppa2022 #… - zazoomblog : Basket Supercoppa Italiana 2022: la Virtus Bologna piega dopo un supplementare l’Olimpia Milano ed è in finale -… - SerenaPitotti : RT @VuNereBologna: SIAMO IN FINALEEEEEEEE! ?? La Virtus Bologna batte in semifinale l'Olimpia Milano per 64-72 dopo un overtime e potrà di… - VuNereBologna : ??? Coach Scariolo: 'Con equilibrio riconosciamo il lavoro fatto dallo staff tecnico, medico e fisico durante la mia… - zazoomblog : Highlights Virtus Bologna-Olimpia Milano 72-64 semifinale basket Supercoppa A1 2022 (VIDEO) - #Highlights #Virtus… -