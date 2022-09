Viola come il mare: trama e cast della Serie (Di giovedì 29 settembre 2022) Da domani 30 settembre 2022 al 4 novembre in prima serata su Canale 5 andrà in onda per dodici episodi la nuova Serie Tv Viola come il mare con protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman. Coprodotta da Rti e LuxVide, diretta da Francesco Vicario e scritta da Elena Bucaccio e Silvia Leuzzi, è tratta dal romanzo “Conosci l’estate?” di Simona Tanzini (Sellerio Editore, 2020). Obi-Wan Kenobi: la Serie Tv ha una data di uscita Viola come il mare: la Sinestesia Sarà una Serie poliziesca con un mix di commedia, ed inoltre si parlerà di una condizione particolare legata alla percezione sensoriale chiamata Sinestesia. La parola sinestesia deriva dal greco syn, “insieme” e aisthànestai, “percepire”. Significa quindi “percepire ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 29 settembre 2022) Da domani 30 settembre 2022 al 4 novembre in prima serata su Canale 5 andrà in onda per dodici episodi la nuovaTvilcon protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman. Coprodotta da Rti e LuxVide, diretta da Francesco Vicario e scritta da Elena Bucaccio e Silvia Leuzzi, è tratta dal romanzo “Conosci l’estate?” di Simona Tanzini (Sellerio Editore, 2020). Obi-Wan Kenobi: laTv ha una data di uscitail: la Sinestesia Sarà unapoliziesca con un mix di commedia, ed inoltre si parlerà di una condizione particolare legata alla percezione sensoriale chiamata Sinestesia. La parola sinestesia deriva dal greco syn, “insieme” e aisthànestai, “percepire”. Significa quindi “percepire ...

