Viola Come il Mare, anticipazioni 30 settembre: Viola torna in Italia per cercare il padre. Poi conosce Francesco Demir e insieme indagano su un omicidio (video) (Di giovedì 29 settembre 2022) Viola Come il Mare, anticipazioni 30 settembre: finalmente l'attesa per la fiction con Francesca Chillemi e Can Yaman in prima serata su Canale 5 (ma sarà possibile vederla anche su Mediaset Infinity) è quasi finita! La prima puntata delle sei in programma sarà domani alle 21:25! Volete iniziare a scoprire cosa succederà? Il bellissimo attore turco portato al successo da alcune famose soap girate in patria, si vedrà quasi subito! Viola Come il Mare, anticipazioni 30 settembre: Viola torna a Palermo da Parigi per ritrovare il padre Viola Vitale (Francesca Chillemi) è una giovane ...

