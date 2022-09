Viola come il mare, anticipazioni 1^ puntata 30 settembre 2022: Viola indagata per omicidio (Di giovedì 29 settembre 2022) L'attesa per Viola come il mare è finalmente finita. La prima puntata della fiction Mediaset con protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi andrà in onda venerdì 30 settembre 2022. In questo primo appuntamento, Viola Vitali, come si evince dalle anticipazioni, tornerà a Palermo per cercare suo padre e, grazie al nuovo lavoro di cronista, conoscerà l'ispettore Francesco Demir. Le cose non andranno per nulla bene all'inizio visto che finirà indagata per omicidio. Viola come il mare, puntata 30 settembre 2022: la giornalista indagata ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 29 settembre 2022) L'attesa perilè finalmente finita. La primadella fiction Mediaset con protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi andrà in onda venerdì 30. In questo primo appuntamento,Vitali,si evince dalle, tornerà a Palermo per cercare suo padre e, grazie al nuovo lavoro di cronista, conoscerà l'ispettore Francesco Demir. Le cose non andranno per nulla bene all'inizio visto che finiràperil30: la giornalista...

LaVeritaWeb : «Viola come il mare» arriva su Canale 5 tutti i venerdì in prima serata. Al fianco del bel 'Gian', la ex miss Itali… - mariasan1321 : RT @Mariame47336674: Sta arrivando !! Viola Come Il Mare !! #FrancescaChillemi #CanYaman - jana061989 : RT @CarmenB38519797: @CYworldteam ???VIOLA COME IL MARE ??? #CanYaman #FrancescoDemir #FrancescaChillemi #ViolaComeIlMare - infoitcultura : L’attesa è finita. Viola come il mare sta arrivando e promette grandi emozioni - BeatrizMoreno77 : RT @CanyamanLe: L'attesa dei fan per la prima puntata di #ViolaComeIlMare ?? #CanYaman #FrancescaChillemi ???? -