Victoria De Angelis, il segreto della sua bellezza è un dettaglio rosso fuoco (Di giovedì 29 settembre 2022) La bellezza di Victoria De Angelis dei Maneskin è nota a tutti, ma sapete qual è il suo segreto? Spunta un dettaglio rosso fuoco. Victoria De Angelis è sicuramente una bellezza mozzafiato. Papà italiano e mamma danese, ha una bellezza che è il risultato di un mix perfetto. Lineamenti perfetti, capelli biondi, occhi azzurri, carnagione L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 29 settembre 2022) LadiDedei Maneskin è nota a tutti, ma sapete qual è il suo? Spunta unDeè sicuramente unamozzafiato. Papà italiano e mamma danese, ha unache è il risultato di un mix perfetto. Lineamenti perfetti, capelli biondi, occhi azzurri, carnagione L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

redazionerumors : [Trending now] #BelenRodriguez, Ilary Blasi e Victoria de Angelis sono solo alcuni nomi dei vip che hanno deciso di… - GiacomoGolinell : @soloioenessuno Victoria de Angelis per parlare di musica e bassi. - rainingcaffeine : se ricevessi un euro per ogni volta che qualcuno mi dice che somiglio a victoria de angelis avrei due euro adesso c… - Larry11022007 : RT @_fraa_fraa_: io al mio matrimonio con victoria de angelis non ci rinuncio giorgia - _fraa_fraa_ : io al mio matrimonio con victoria de angelis non ci rinuncio giorgia -