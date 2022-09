Vicepremier | agricoltura | interni | infrastrutture | così il totoministri è diventato un toto-Salvini

(Di giovedì 29 settembre 2022) L’incontro tra Giorgia Meloni e Matteoè servito a calmare le acque. Dopo i retroscena che raccontavano i maldipancia di Fratelli d’Italia sugli incarichi del Capitano, è arrivata la rassicurazione della neo-premier in pectore. Non c’è nessun veto sul suo nome nel nuovo governo. Ma intanto ilrischia di trasformarsi in un. Perché il leader della Lega alza il prezzo. E se non riuscirà a tornare al Viminale a causa del processo Open Arms (e perché Mattarella aglipreferisce un tecnico), allora è pronto a fare come Di Maio nel governo gialloverde. Ovvero a bere l’amaro calice di portarsi a casa due incarichi. Quello diinsieme ad Antonio Tajani. E un ministero a scelta. Le ipotesi che si fanno oggi sono due: ...

Per il segretario della Lega sono in piedi due alternative: o il ruolo di vicepremier o il ministero dell'Agricoltura. Per la difesa sono in lizza i nomi di Adolfo Urso e Antonio Tajani, con il... Primi colloqui Meloni: nodo Salvini e ipotesi. Il primo adempimento, comunque, sarà... di certo non ha in mente per lui la poltrona di ministro dell'Interno, al massimo l'Agricoltura. Ma il... Giorgia Meloni, per ora, è più concentrata sul caro energia e sui provvedimenti urgenti per aiutare famiglie e imprese strozzate dall'impennata delle bollette, che sulla...