Viabilità Roma Regione Lazio del 29-09-2022 ore 10:30 (Di giovedì 29 settembre 2022) Viabilità DEL 29 SETTEMBRE 2022 ORE 10:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SI STA NORMALIZZANDO IL TRAFFICO SU GRAN PARTE DELLA RETE VIARIA DELLA Regione. RESTA QUALCHE PROBLEMA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE CI SONO CODE IN INTERNA TRA NOMENTANA E TIBURTINA E TRA CASILINA E TUSCOLANA. IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA ARDEATINA E TUSCOLANA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. ANCORA DISAGI SULLA PONTINA, PERMANGONO LE CODE TRA CASTEL DI DECIMA E TOR DE CENCI IN ENTRAMBI I SENSI A CAUSA DEI LAVORI IN CORSO CHE COMPORTANO IL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA. CODE CHE INTERESSANO LA FLAMINIA TRA PRIMA PORTA E VIA DEI DUE PONTI IN INGRESSO A Roma. INFINE TARSPORTO ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 29 settembre 2022)DEL 29 SETTEMBREORE 10:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASI STA NORMALIZZANDO IL TRAFFICO SU GRAN PARTE DELLA RETE VIARIA DELLA. RESTA QUALCHE PROBLEMA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE CI SONO CODE IN INTERNA TRA NOMENTANA E TIBURTINA E TRA CASILINA E TUSCOLANA. IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA ARDEATINA E TUSCOLANA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. ANCORA DISAGI SULLA PONTINA, PERMANGONO LE CODE TRA CASTEL DI DECIMA E TOR DE CENCI IN ENTRAMBI I SENSI A CAUSA DEI LAVORI IN CORSO CHE COMPORTANO IL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA. CODE CHE INTERESSANO LA FLAMINIA TRA PRIMA PORTA E VIA DEI DUE PONTI IN INGRESSO A. INFINE TARSPORTO ...

