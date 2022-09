Viabilità Roma Regione Lazio del 29-09-2022 ore 09:45 (Di giovedì 29 settembre 2022) Viabilità DEL 29 SETTEMBRE 2022 ORE 09:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio RESTA INTENSO IL TRAFFICO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN PARTICOLARE IN CARREGGIATA INTERNA DOVE CI SONO CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E TRA CASILINA E ARDEATINA. IN ESTERNA CODE A TRATTI DA PISANA A VIA OSTIENSE. MIGLIORA INVECE LA SITUAZIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TUTTAVIA PERMANGONO RALLENTAMENTI TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. RESTA INVECE INTENSA LA CIRCOLazioNE SULLA Roma-FIUMICINO, CODE TRA PARCO DEI MEDICI E VIA DELLA MAGLIANA DIREZIONE EUR. INCOLONNAMENTI INTERESSANO ANCORA LA FLAMINIA TRA PRIMA PORTA E VIA DEI DUE PONTI, E LA SALARIA TRA IL RACCORDO E L’AEROPORTO DELL’URBE IL TUTTO IN INGRESSO A ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 29 settembre 2022)DEL 29 SETTEMBREORE 09:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLARESTA INTENSO IL TRAFFICO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN PARTICOLARE IN CARREGGIATA INTERNA DOVE CI SONO CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E TRA CASILINA E ARDEATINA. IN ESTERNA CODE A TRATTI DA PISANA A VIA OSTIENSE. MIGLIORA INVECE LA SITUAZIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TUTTAVIA PERMANGONO RALLENTAMENTI TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. RESTA INVECE INTENSA LA CIRCONE SULLA-FIUMICINO, CODE TRA PARCO DEI MEDICI E VIA DELLA MAGLIANA DIREZIONE EUR. INCOLONNAMENTI INTERESSANO ANCORA LA FLAMINIA TRA PRIMA PORTA E VIA DEI DUE PONTI, E LA SALARIA TRA IL RACCORDO E L’AEROPORTO DELL’URBE IL TUTTO IN INGRESSO A ...

Incidenti oggi, auto contro moto a Roma: grave centauro/ Torino: automobilista ferito ...scientifici e accertare la dinamica dell'incidente stradale gli agenti della polizia locale di Roma ... Il transito veicolare è stato completamente bloccato e la viabilità è stata interrotta in via ...