Viabilità Roma Regione Lazio del 29-09-2022 ore 08 | 15

(Di giovedì 29 settembre 2022)DEL 29 SETTEMBREORE 07:20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DAL GRANDE RACCORDO ANULARE, COME DI CONSUETO TRAFFICO INTENSO NEL QUADRANTE SUD DOVE CI SONO CODE TRA CASILINA E ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA, DIREZIONE QUINDI PONTINA-FIUMICINO. IN CARREGGIATA OPPOSTA SI RALLENTA TRA PRENESTINA E LO SVINCOLO PER LA A24-TERAMO. A PROPOSITO DELLA A24, SUL TRATTO URBANO CODE SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO. AUTO IN FILA SULLA DIRAMAZIONESUD A PARTIRE DA TORRENOVA FINO AL RACCORDO PER LE DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLO STESSO. TRAFFICO INTENSO IN ZONA COLLEVERDE, IN PARTICOLARE SI SONO FORMATE CODE SULLA ...