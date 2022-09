Vi ricordate la serie cult “Streghe”? Ecco che fine hanno fatto le protagoniste della serie (Di giovedì 29 settembre 2022) Sono passati quasi vent’anni dall’ultima puntata di “Streghe”, una delle serie fantasy più seguite di tutti i tempi. Scopriamo che fine hanno fatto le protagoniste. “Streghe” è una serie di genere fantasy trasmessa a partire dal 1998 negli Stati Uniti e arrivata in Italia l’anno seguente. Nel 2006 è uscita l’ultima puntata della serie che racconta delle sorelle Halliwell: Prue, Piper, Phoebe e Paige (presente a partire dalla quarta stagione). Streghe: Ecco che fine hanno fatto le protagoniste (fonte web)La trama si basa sulle avventure delle Halliwell. ... Leggi su topicnews (Di giovedì 29 settembre 2022) Sono passati quasi vent’anni dall’ultima puntata di “”, una dellefantasy più seguite di tutti i tempi. Scopriamo chele. “” è unadi genere fantasy trasmessa a partire dal 1998 negli Stati Uniti e arrivata in Italia l’anno seguente. Nel 2006 è uscita l’ultima puntatache racconta delle sorelle Halliwell: Prue, Piper, Phoebe e Paige (presente a partire dalla quarta stagione).chele(fonte web)La trama si basa sulle avventure delle Halliwell. ...

FilomenaCarbon4 : @benn_bjp @n_nang99 Guardate questa coppia perché è una coppia e loro sarà per sempre come a detto che fluke il su… - Kristina_Briffa : RT @dreamingtom_: ricordate che “possiamo avere opinioni contrastanti ma andare d'accordo' può riguardare cose come i film,la musica,le ser… - finish__h1m : RT @dreamingtom_: ricordate che “possiamo avere opinioni contrastanti ma andare d'accordo' può riguardare cose come i film,la musica,le ser… - livetheirsmiles : RT @dreamingtom_: ricordate che “possiamo avere opinioni contrastanti ma andare d'accordo' può riguardare cose come i film,la musica,le ser… - zuccherofilatho : RT @dreamingtom_: ricordate che “possiamo avere opinioni contrastanti ma andare d'accordo' può riguardare cose come i film,la musica,le ser… -