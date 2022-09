Veneziano-Novelli | libri di testo in comodato d’uso gratuito per 40 alunni

(Di giovedì 29 settembre 2022) Completata anche quest’anno all’istitutola procedura per la fornitura didiinper glidella secondaria di primo grado. Finanziata nell’ambito del progetto Pon 2020 “ed hardware per la Dad”, l’iniziativa ha consentito a 40di accedere all’importante servizio di utilizzo indidiin adozione per l’anno scolastico 2022-23. Coordinata da una commissione formata dai docenti Mariella Ferraro e Giovanni La Scala, la concessione del prestito è stata destinata a quelle famiglie, in possesso di requisiti espressamente richiesti, che ne hanno fatto formale ...

MONREALE, 29 settembre – Completata anche quest'anno all'istituto Veneziano-Novelli la procedura per la fornitura di libri di testo in comodato d'uso per gli alunni della secondaria di primo grado.