Venezia 79, Love Life, recensione: un film elegante per raccontare la perdita di un figlio (Di giovedì 29 settembre 2022) La nostra recensione di Love Life di K?ji Fukada, maestro del cinema giapponese per la prima volta in concorso alla Mostra del cinema di Venezia: un film di incredibile sensibilità che scava all’interno della solitudine di una donna alle prese con un lutto profondissimo A sei anni dalla storia di vendetta e vecchi conti da pagare di Harmonium, Koji Fukuda approda alla 79ª Mostra del cinema di Venezia con Love Life per raccontare una storia di fantasmi: quelli del dolore e del senso di colpa di una madre che deve rassegnarsi ad accettare la tragica morte del suo unico bambino e, soprattutto, quello della solitudine. Il disfacimento di una famiglia felice Taeko (Fumino Kimura) conduce una vita tranquilla con il marito Jiro (Kento ... Leggi su spettacolo.eu (Di giovedì 29 settembre 2022) La nostradidi K?ji Fukada, maestro del cinema giapponese per la prima volta in concorso alla Mostra del cinema di: undi incredibile sensibilità che scava all’interno della solitudine di una donna alle prese con un lutto profondissimo A sei anni dalla storia di vendetta e vecchi conti da pagare di Harmonium, Koji Fukuda approda alla 79ª Mostra del cinema diconperuna storia di fantasmi: quelli del dolore e del senso di colpa di una madre che deve rassegnarsi ad accettare la tragica morte del suo unico bambino e, soprattutto, quello della solitudine. Il disfacimento di una famiglia felice Taeko (Fumino Kimura) conduce una vita tranquilla con il marito Jiro (Kento ...

