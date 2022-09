Venezia 79 | Gli spiriti dell’isola | recensione | l’Irlanda cattiva di Martin McDonagh

Leggi su spettacolo.eu

(Di giovedì 29 settembre 2022) La nostrade Glidi, in concorso alla Mostra del cinema di: Brendan Gleeson e Colin Farrell magnifici protagonisti di una storia dolceamara sulla natura bellicosa degli uomini Dopo averci splendidamente raccontato la lotta di una madre contro l’omertà del midwest americano,torna nella sua natìa Irlanda intrecciando mitologia locale e storia reale ne Gli. Presentato alla 79ª Mostra del cinema di, dove si è aggiudicato la Coppa Volpi per il miglior attore andata a Farrell e il premio Osella per la miglior sceneggiatura andato allo stesso, il film è già uno dei forti contendenti per ...