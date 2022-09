Vedi Pokemon ovunque? Merito di questa AI che trasforma i personaggi famosi in ‘mostriciattoli’ (Di giovedì 29 settembre 2022) Se state vedendo Pokemon ovunque non avete le allucinazioni. Molto probabilmente siete incappati in qualche foto modificata da un simpatico widget che sta spopolando in questi giorni, leggasi Text to Pokemon, e che permette di trasformare qualsiasi persona, famosa o meno, appunto nei mostriciattoli di casa Nintendo. Text to Pokemon, 29/9/2022 – Computermagazine.itCome sottolineato da Wired, si tratta di un “programmino” che funziona molto bene, visto che nel giro di pochi secondi è in grado di elaborare delle immagini divertenti sfruttando l’intelligenza artificiale open source Stable Diffusion. E così che in rete sono piovuti migliaia di esempi, a cominciare da quello con protagonista il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, che è ha impersonato Ursaring, mentre il suo rivale, il ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 29 settembre 2022) Se state vedendonon avete le allucinazioni. Molto probabilmente siete incappati in qualche foto modificata da un simpatico widget che sta spopolando in questi giorni, leggasi Text to, e che permette dire qualsiasi persona, famosa o meno, appunto nei mostriciattoli di casa Nintendo. Text to, 29/9/2022 – Computermagazine.itCome sottolineato da Wired, si tratta di un “programmino” che funziona molto bene, visto che nel giro di pochi secondi è in grado di elaborare delle immagini divertenti sfruttando l’intelligenza artificiale open source Stable Diffusion. E così che in rete sono piovuti migliaia di esempi, a cominciare da quello con protagonista il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, che è ha impersonato Ursaring, mentre il suo rivale, il ...

