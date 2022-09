Vanessa Scalera età | dove vive | marito | figli | Imma Taratanni | foto Instagram | tutto sull’attrice

Leggi su velvetgossip

(Di giovedì 29 settembre 2022)è tornata in TV per interpretare ancora una voltaTataranni nell’omonima fiction. Ma cosa sappiamo? Quanti anni ha,, è sposata, hasu di lei.Tataranni è tornata in prima serata su Rai 1. La fiction, tratta dagli omonimi romanzi di Mariolina Venezia, puntasulla protagonista … L'articolo proviene da Velvet Gossip.