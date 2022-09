Valle Vitulanese | casa in fiamme | illesa donna anziana FOTO

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 29 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoTocco Caudio (Bn) – Un incendio si è sviluppato nella tarda mattinata di oggi in un’abitazione di due piani in via Piano a Tocco Caudio (Benevento). Ad intervenire sono stati i vigili del fuoco del comando provinciale di Benevento insieme agli uomini del Distaccamento di Bonea, allertati dai residenti. Giunti sul posto, i caschi rossi si sono imbattuti nell’incendio al primo piano dell’abitazione, con il fumo nero e denso che aveva invaso anche le scale. Entrati all’interno dell’appartamento, hanno domato leche si stavano propagando al resto dell’immobile. In questo modo i vigili hanno limitato i danni.l’occupante dell’appartamento, scappata via subito dopo aver visto le. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Cautano che ...