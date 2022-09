Vaccinazione antinfluenzale: Toscana già pronta, si parte il 14 ottobre (Di giovedì 29 settembre 2022) I vaccini si potranno prenotare presso i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, dove per i soggetti a rischio e con priorità saranno disponibili dal 14 ottobre 2022. Nelle Rsa la Vaccinazione sarà garantita dalle aziende sanitarie in integrazione con i medici di medicina generale, a partire dal 10 ottobre. L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 29 settembre 2022) I vaccini si potranno prenotare presso i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, dove per i soggetti a rischio e con priorità saranno disponibili dal 142022. Nelle Rsa lasarà garantita dalle aziende sanitarie in integrazione con i medici di medicina generale, a partire dal 10. L'articolo proviene da Firenze Post.

estartoscana : ?????????????????????????? ???????????????????????????? ??Parte la campagna di @regionetoscana, 1 milione e 30.000 le dosi acquistate da… - FirenzePost : Vaccinazione antinfluenzale: Toscana già pronta, si parte il 14 ottobre - AMonserrato : Come ogni anno arriva la vaccinazione antinfluenzale, ma chi controlla la sua efficacia?? l'INPS !!! - RocRus1 : Vaccinazione antinfluenzale e value based health care: soluzioni operative per la tutela della salute pubblica. J P… - MaremmaOggi : Il vaccino è gratuito per le categorie a rischio, che possono prenotarlo da subito, mentre per l'inoculazione bisog… -