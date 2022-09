Va in cerca di funghi, poi sparisce: uomo trovato morto dal figlio (Di giovedì 29 settembre 2022) Era andato in cerca di funghi ma non è più tornato a casa. Segnalata la sua scomparsa alle autorità, sono purtroppo finite in tragedia le ricerche dell’uomo, un 75enne maresciallo dell’aeronautica in pensione. Il corpo, ormai senza vita, è stato trovato dal figlio che mai avrebbe voluto vedere il padre in quelle condizioni. Leggi anche: Macabra scoperta a Latina: auto in un fosso, al suo interno il cadavere di un uomo Va in cerca di funghi, poi sparisce: l’allarme dei familiari Gustavo Rossi, questo il nome della vittima. L’uomo aveva 75 anni ed era un maresciallo dell’aeronautica militare di Montecelio, adesso in pensione. Abitava a Rocca Cerri di Cambio, nel comune di Tagliacozzo e lo scorso martedì era uscito di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 29 settembre 2022) Era andato indima non è più tornato a casa. Segnalata la sua scomparsa alle autorità, sono purtroppo finite in tragedia le ricerche dell’, un 75enne maresciallo dell’aeronautica in pensione. Il corpo, ormai senza vita, è statodalche mai avrebbe voluto vedere il padre in quelle condizioni. Leggi anche: Macabra scoperta a Latina: auto in un fosso, al suo interno il cadavere di unVa indi, poi: l’allarme dei familiari Gustavo Rossi, questo il nome della vittima. L’aveva 75 anni ed era un maresciallo dell’aeronautica militare di Montecelio, adesso in pensione. Abitava a Rocca Cerri di Cambio, nel comune di Tagliacozzo e lo scorso martedì era uscito di ...

