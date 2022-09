Usare l’iPhone come webcam? Con FineCam si può! (Di giovedì 29 settembre 2022) Avete mai pensato di utilizzare il vostro iPhone come webcam? Grazie al software FineCam non è solo possibile, ma anche semplicissimo. Vediamo come! come è noto gli iPhone offrono una qualità delle fotocamera tra le più elevate. Soprattutto i video sfoggiano una qualità elevatissima ed è un peccato non poter sfruttare questa estrema qualità durante le videocall o le live streaming. Infatti molto spesso le camere integrate nei laptop sono di bassissima qualità. Grazie a FineCam, senza spendere un capitale, potremo avere una webcam di qualità elevatissima grazie al nostro iPhone. FineCam: Usare l’iPhone come webcam La fotocamere di iPhone offre una qualità irraggiungibile da ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 29 settembre 2022) Avete mai pensato di utilizzare il vostro iPhone? Grazie al softwarenon è solo possibile, ma anche semplicissimo. Vediamoè noto gli iPhone offrono una qualità delle fotocamera tra le più elevate. Soprattutto i video sfoggiano una qualità elevatissima ed è un peccato non poter sfruttare questa estrema qualità durante le videocall o le live streaming. Infatti molto spesso le camere integrate nei laptop sono di bassissima qualità. Grazie a, senza spendere un capitale, potremo avere unadi qualità elevatissima grazie al nostro iPhone.La fotocamere di iPhone offre una qualità irraggiungibile da ...

tuttoteKit : Usare l'iPhone come webcam? Con #FineCam si può! #tuttotek - gealanati : @IlMici8 Io ho l’iPhone perché gli altri non li so usare ?? - chiamamiMar : comunque mi immagino lo sforzo mentale di Aaron nell’avere l’ultimo iPhone appena uscito e non poterlo usare 24 ore su 24 #Amici22 - domenicopanacea : Quello di Casa credo sia tra i widget più utili da usare con l’AOD di iPhone 14 Pro. Al volo il riepilogo delle luc… - emmeef_ : certo che deve essere brutto ricevere come un telefono nuovo, iphone 14 tra l’altro, e sapere di non poterlo usare #Amici22 -