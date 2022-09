Usa: uragano Ian colpisce la Florida, milioni di persone senza elettricità e città allagate (Di giovedì 29 settembre 2022) Miami, 28 set. (Adnkronos) - Ian, uno degli uragani più pericolosi che ha colpito gli Stati Uniti negli ultimi anni, ha lasciato milioni di persone in Florida senza elettricità e città allagate. Si è abbattuto sulle coste della penisola americana nel primo pomeriggio di ieri con venti fino a 241 km orari. La tempesta, oltre a sommergere auto e a strappare alberi dal terreno, ha divelto perfino il tetto di un ospedale. In questo momento l'uragano sta attraversando la Florida ed è passato in categoria 1, dopo aver colpito in categoria 4 la costa sud-occidentale dello stato, con venti e piogge torrenziali che hanno causato mareggiate e inondazioni. I servizi d'emergenza mantengo ancora lo stato d'allerta, esortando i cittadini nelle aree ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 settembre 2022) Miami, 28 set. (Adnkronos) - Ian, uno degli uragani più pericolosi che ha colpito gli Stati Uniti negli ultimi anni, ha lasciatodiin. Si è abbattuto sulle coste della penisola americana nel primo pomeriggio di ieri con venti fino a 241 km orari. La tempesta, oltre a sommergere auto e a strappare alberi dal terreno, ha divelto perfino il tetto di un ospedale. In questo momento l'sta attraversando laed è passato in categoria 1, dopo aver colpito in categoria 4 la costa sud-occidentale dello stato, con venti e piogge torrenziali che hanno causato mareggiate e inondazioni. I servizi d'emergenza mantengo ancora lo stato d'allerta, esortando i cittadini nelle aree ...

