Usa, gaffe di Joe Biden sul palco: «Dov’è Jackie?». Ma la parlamentare è morta lo scorso agosto – Il video (Di giovedì 29 settembre 2022) Durante una conferenza stampa tenuta alla Casa Bianca sui temi della salute e della nutrizione, il presidente usa Joe Biden ha cominciato a cercare tra la folla la figura della parlamentare repubblicana Jackie Walorski, chiedendo del perché della sua assenza. «Jackie, dove sei? Dov’è Jackie?» ha domandato Joe Biden ai presenti. Nel giro di pochi minuti il gelo è calato nella stanza: la deputata repubblicana dell’Indiana che il presidente degli Stati Uniti stava cercando è deceduta in un incidente stradale lo scorso agosto. Dopo aver invocato il suo nome per più volte, Biden ha proseguito nella gaffe: «Dov’è? Pensavo che sarebbe stata qui». su Open Leggi anche: Le strane parole ... Leggi su open.online (Di giovedì 29 settembre 2022) Durante una conferenza stampa tenuta alla Casa Bianca sui temi della salute e della nutrizione, il presidente usa Joeha cominciato a cercare tra la folla la figura dellarepubblicanaWalorski, chiedendo del perché della sua assenza. «, dove sei??» ha domandato Joeai presenti. Nel giro di pochi minuti il gelo è calato nella stanza: la deputata repubblicana dell’Indiana che il presidente degli Stati Uniti stava cercando è deceduta in un incidente stradale lo. Dopo aver invocato il suo nome per più volte,ha proseguito nella: «? Pensavo che sarebbe stata qui». su Open Leggi anche: Le strane parole ...

CdT_Online : Il presidente USA durante una conferenza sull'obesità chiama la deputata Jackie Walorski, deceduta in un incidente… - SunshineMarcoB : @EnfantProdige Il risultato horror delle elezioni ha sollevato polemiche internazionali, con articoli che evidenzia… - VaccinatiTonto : Eleonora EVI -verdi/sinistra, fa la prima gaffe in TV. I sistemi elettorali (come quelli di Francia e USA) presiden… - Dome689 : RT @Open_gol: Il messaggio con refuso della deputata Usa molto vicina all'ex presidente americano e promotrice di diverse teorie complottis… - Open_gol : Il messaggio con refuso della deputata Usa molto vicina all'ex presidente americano e promotrice di diverse teorie… -