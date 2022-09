"Ursula ha ragione". L'ultima terribile minaccia al centrodestra (Di giovedì 29 settembre 2022) Li stavamo solo aspettando. E infatti sono arrivati, più puntuali di un orologio svizzero. I burocratici europei, all'indomani del voto che ha sancito il trionfo di Giorgia Meloni, non hanno aspettato un secondo di più prima di affilare le unghie e graffiare l'Italia. «Il prossimo governo italiano avrà molto più interesse a continuare a lavorare con l'Europa per finalizzare il grande accordo sulla migrazione che abbiamo sul tavolo, parte del quale è già stato concordato e non vedo ragione perla quale il governo italiano possa guadagnare a fare altrimenti perché l'accordo europeo offre garanzie di solidarietà e responsabilità», ha attaccato il greco Margaritis Schinas, vicepresidente della Commissione Europeo. Aggiungendo pure che quanto detto dalla Von der Leyen alla vigilia delle elezioni - «se le cose vanno male abbiamo gli strumenti per intervenire», aveva arringato ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 settembre 2022) Li stavamo solo aspettando. E infatti sono arrivati, più puntuali di un orologio svizzero. I burocratici europei, all'indomani del voto che ha sancito il trionfo di Giorgia Meloni, non hanno aspettato un secondo di più prima di affilare le unghie e graffiare l'Italia. «Il prossimo governo italiano avrà molto più interesse a continuare a lavorare con l'Europa per finalizzare il grande accordo sulla migrazione che abbiamo sul tavolo, parte del quale è già stato concordato e non vedoperla quale il governo italiano possa guadagnare a fare altrimenti perché l'accordo europeo offre garanzie di solidarietà e responsabilità», ha attaccato il greco Margaritis Schinas, vicepresidente della Commissione Europeo. Aggiungendo pure che quanto detto dalla Von der Leyen alla vigilia delle elezioni - «se le cose vanno male abbiamo gli strumenti per intervenire», aveva arringato ...

Libero_official : Alla minaccia della #VonderLeyen segue quella del vicepresidente della Commissione Europea, Margaritis Schinas: 'Ha… - rossoout : @manginobrioches la sinistra con cosa? dando ragione solo ad ursula? gli operai votano sinistra? no, il centro di milano si però... - anna_ursula : RT @Cali_Gr: La fierezza di chi sa di aver ragione, Il sorriso di chi ne combinerà altre. Attilio Romita, non un sogno, ma splendida realtà… - NinaAetna : Ha ragione ! L'Italia agli Italiani no all'Ursula ! - PaoloPqi : @b_baolo se la lega rimane compatta, sì. ma ammiccamenti dell'area giorgetti con tutta la maggioranza ursula se ne… -