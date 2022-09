Urbino | il Festival del giornalismo culturale dal 7 al 9 ottobre

(Di giovedì 29 settembre 2022) Chiudere un cerchio per iniziare a disegnare una figura tridimensionale. Questa l’ambizione deldeldi(FGCult), che festeggia dal 7 al 9la sua decima edizione. E rilancia la riflessione sull’informazionein Rete e su carta, partendo da dove tutto è cominciato. “Dal Web alla Terza pagina” il titolo 2022, che rovescia quello del 2013: “Dalla Terza al Web”. Ben 15 eventi culturali, alcuni dei quali in diretta streaming (https://www..it), con ospiti del calibro di Gianrico Carofiglio e la sua lectio “Le parole sono pistole cariche”, una ricerca Ipsos e Osservatorio news Italia sull’innovazione tecnologica nella fruizione, un ...

vivereurbino : Flauto e clavicembalo in concerto a Palazzo Ducale per il Festival Musica da Camera Urbino - Nerys__ : RT @thewatcherpost: Pochi giorni all'inizio della X edizione del Festival del giornalismo culturale di Urbino. Ne abbiamo parlato con la di… - Nerys__ : RT @fgcult: ??La terza giornata di #fgcult22 si apre con la premiazione dei 2 concorsi istituiti dal Festival. ??Concorso Giornalisti Under… - fgcult : RT @thewatcherpost: Pochi giorni all'inizio della X edizione del Festival del giornalismo culturale di Urbino. Ne abbiamo parlato con la di… - fgcult : ??La terza giornata di #fgcult22 si apre con la premiazione dei 2 concorsi istituiti dal Festival. ??Concorso Giorna… -

Il Ducato

Dal 7 al 9 ottobreospita la decima edizione deldel giornalismo culturale, una rassegna diventata un perno della scena intellettuale nazionale. Come ci sono riusciti Ne abbiamo parlato con Lella ......MACERATA Macerata Photofestival (23 settembre - 2 ottobre MONTE SAN GIUSTO Clown&Clown...(PU) Arcana " Il Leone del Nuovo Orizzonte (2 aprile 2022 - 7 gennaio 2023) PROVINCIA PESARO E... Urbino, inaugurata IV edizione Festival di musica da camera: Palazzo Ducale sold out Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...La kermesse, che quest’anno vede la media-partnership di StartupItalia, compie dieci anni. Al centro l’innovazione. Lella Mazzoli, direttrice del Festival, racconta come cambia l’informazione cultural ...