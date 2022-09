Uragano Ian, la Florida si prepara all’impatto. 2.5 milioni di persone evacuate (Di giovedì 29 settembre 2022) Dopo aver causato catastrofi a Cuba, l’Uragano Ian di categoria 4, con venti poco meno della forza di categoria 5, è arrivato sulla costa occidentale della Florida. Più di 2,5 L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 29 settembre 2022) Dopo aver causato catastrofi a Cuba, l’Ian di categoria 4, con venti poco meno della forza di categoria 5, è arrivato sulla costa occidentale della. Più di 2,5 L'articolo proviene da il manifesto.

Agenzia_Ansa : L'uragano Ian si abbatte su Cuba lasciando l'isola senza elettricità e procurando vittime e ingenti danni #ANSA… - Link4Universe : Uragano Ian visto dalla Stazione Spaziale Internazionale. Al momento è categoria 3 e sta per colpire le coste del F… - sole24ore : ?? L’uragano #Ian verso la #Florida a 155 miglia orarie.?Il governatore:?«Causerà disastri visibili per anni»:… - Lissymarte : RT @News24_it: Uragano Ian in Florida, acqua trascina via case - Video - _Kameo_ : RT @putino: Anche Cape Coral completamente inondata in Florida a causa dell’uragano Ian. -