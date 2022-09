Uragano Ian, in Florida sei morti accertati. Biden: «Potrebbe essere il più letale della storia» – Il video (Di giovedì 29 settembre 2022) L’Uragano Ian ha provocato sei vittime in Florida. A confermarlo è il commissario di contea di Charlotte, Chris Constance, citato dall’emittente televisiva statunitense Cnn. «Sfortunatamente abbiamosei morti confermati al momento», ha detto, definendo l’Uragano «la catastrofe più grande che abbia mai visto nella mia vita». Poco tempo prima era stato il presidente Joe Biden ad avvertire sulla pericolosità di Ian: «Questo Uragano Potrebbe essere il più letale della storia», ha detto parlando dalla sede della Fema, la Protezione civile Usa, e lanciando un appello a tutti i residenti della Florida affinché seguano con rigore tutte le indicazioni delle ... Leggi su open.online (Di giovedì 29 settembre 2022) L’Ian ha provocato sei vittime in. A confermarlo è il commissario di contea di Charlotte, Chris Constance, citato dall’emittente televisiva statunitense Cnn. «Sfortunatamente abbiamoseiconfermati al momento», ha detto, definendo l’«la catastrofe più grande che abbia mai visto nella mia vita». Poco tempo prima era stato il presidente Joead avvertire sulla pericolosità di Ian: «Questoil più», ha detto parlando dalla sedeFema, la Protezione civile Usa, e lanciando un appello a tutti i residentiaffinché seguano con rigore tutte le indicazioni delle ...

