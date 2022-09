Uragano Ian in Florida | giornalista quasi vola via – Video

(Di giovedì 29 settembre 2022) (Adnkronos) – L’Ian colpisce lacon raffiche di vento a 240 chilometri orari e il meteorologovia. Jim Cantore,di Weather Channel, si è ritrovato in mezzo alla tempesta. In strada, sotto una pioggia torrenziale, non ha interrotto il collegamento. “Datemi un secondo, mi aggrappo qui per un secondo”, ha detto Cantore che, dopo essere stato colpito da un ramo spezzato, si è ancorato ad un segnale stradale. “Jimmy, stai bene?”, la domanda dallo studio. “Ttutto bene, ma non si riesce a stare in piedi”, la risposta. Dallo studio, quindi, l’invito a rientrare. L'articolo proviene da Italia Sera.

L', ora declassato a tempesta, si è abbattuto sulla Florida con raffiche a 200 km all'ora e piogge torrenziali. Oltre 2,2 milioni di persone sono rimaste senza elettricità. Orasi sposta ...Il meteorologo di Weather Channel centrato da un ramo L'colpisce la Florida con raffiche di vento a 240 chilometri orari e il meteorologo quasi vola via. Jim Cantore, giornalista di Weather Channel, si è ritrovato in mezzo alla tempesta. In ...Palme piegate dal vento a Port Charlotte, Florida, per il passaggio dell'uragano Ian che ora si dirige verso il Sud-ovest dopo essersi rafforzato fino a diventare una… Leggi ...