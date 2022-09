Uragano Ian, in Florida almeno 15 morti accertati. Gli esperti: «Si è rafforzato e ora punta verso Carolina e Georgia» – Il video (Di giovedì 29 settembre 2022) Durante la notte del 28 settembre l’Uragano Ian è arrivato nella regione a sud-est degli Stati Uniti indebolendosi in modo graduale fino a diventare una tempesta di categoria 1. Ora il National Hurricane Center avverte che Ian si è di nuovo rafforzato, tornando alla categoria Uragano. «Con venti continui fino a 120 km orari, dopo la Florida Ian fa rotta sulla Carolina del Sud, la Carolina del Nord e la Georgia con condizioni potenzialmente mortali». L’Uragano ha già provocato almeno 15 vittime in Florida. Poche ore prima il commissario di contea di Charlotte, Chris Constance, citato dall’emittente televisiva statunitense Cnn, aveva parlato di 6 vittime. «Sfortunatamente abbiamo sei morti confermati al ... Leggi su open.online (Di giovedì 29 settembre 2022) Durante la notte del 28 settembre l’Ian è arrivato nella regione a sud-est degli Stati Uniti indebolendosi in modo graduale fino a diventare una tempesta di categoria 1. Ora il National Hurricane Center avverte che Ian si è di nuovo, tornando alla categoria. «Con venti continui fino a 120 km orari, dopo laIan fa rotta sulladel Sud, ladel Nord e lacon condizioni potenzialmente mortali». L’ha già provocato15 vittime in. Poche ore prima il commissario di contea di Charlotte, Chris Constance, citato dall’emittente televisiva statunitense Cnn, aveva parlato di 6 vittime. «Sfortunatamente abbiamo seiconfermati al ...

Tg3web : L'uragano Ian, di categoria 4, ha investito la Florida con venti fino a 240 chilometri orari. Molti abitanti non ha… - Agenzia_Ansa : L'uragano Ian si indebolisce, ora è di categoria 2 #ANSA - fanpage : L’uragano #Ian è arrivato in #Florida portando con sé danni e distruzione. Città quasi completamente allagate, al… - Isabel57542420 : RT @fratotolo2: La mia casa in Florida è stata distrutta dall’#uragano ma meno gravemente perché sono vaccinato. #Biden #Ian https://t.c… - Pierfanze208 : RT @fratotolo2: La mia casa in Florida è stata distrutta dall’#uragano ma meno gravemente perché sono vaccinato. #Biden #Ian https://t.c… -