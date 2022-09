Uragano Ian 2 | 5 mln senza elettricità in Florida

Agenzia_Ansa : L'uragano Ian si è rafforzato fino a diventare una tempesta di categoria 4 'estremamente pericolosa'. Potrebbe aver… - Agenzia_Ansa : L'uragano Ian si indebolisce, ora è di categoria 2 #ANSA - Agenzia_Ansa : E' salito a 1,5 milioni il numero di persone rimaste senza elettricità nella Florida sudoccidentale dopo l'arrivo d… - DarkRain4 : RT @osamundR: Uragano Ian, Florida...CHE CIELO STRANO?? - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash L'uragano Ian visto dallo spazio, le immagini - -

Una squadra di 'cacciatori di uragani' della National Oceanic and Atmospheric Administration (Noaa) ha volato all'interno dell'uragano mentre questi si avvicinava alla Florida. Il team della Noaa - agenzia federale statunitense che si interessa di oceanografia, meteorologia e climatologia - è entrato nell'occhio dell'uragano. E' salito a 2,5 milioni il numero di persone rimaste senza elettricità in Florida dopo l'arrivo del devastante uragano Ian. Nonostante si sia indebolito fino a diventare una tempesta di categoria 1 durante la notte, il National Hurricane Center ha affermato che Ian sta ancora investendo alcune aree della Florida. I video dei velivoli degli Hurrican Hunters del NOAA che affrontano enormi turbolenze all'interno dell'uragano "Ian" che si sta abbattendo sul Golfo della Florida.