Uomini e Donne, in puntata si fa il nome di un tronista del passato e Tina Cipollari alza i toni, si scatena il caos (Di giovedì 29 settembre 2022) Non smette di stupire il seguitissimo dating show condotto da Maria De Filippi in onda tutti i giorni su Canale 5 alle 14:45: Uomini e Donne continua a far parlare di se grazie ai temi che porta in scena e alla bravura della sua presentatrice. Dal 27 settembre, inoltre, trono classico e over sono stati accorpati portando grandi novità e colpi di scena. Le anticipazioni della puntata del 29 settembre 2022 Nella puntata del 29 settembre i riflettori continueranno a restare accesi su Federica Aversano, ex corteggiatrice di Matteo Ranieri che si è detta pronta a iniziare una nuova storia d’amore e a trovare l’uomo dei suoi sogni. Dopo l’esterna, infatti, i due giovani hanno avuto modo di conoscersi meglio e di vivere momenti di tenerezza ma anche di scontro con la realtà. Anche la coppia formata da Riccardo e Ida ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 29 settembre 2022) Non smette di stupire il seguitissimo dating show condotto da Maria De Filippi in onda tutti i giorni su Canale 5 alle 14:45:continua a far parlare di se grazie ai temi che porta in scena e alla bravura della sua presentatrice. Dal 27 settembre, inoltre, trono classico e over sono stati accorpati portando grandi novità e colpi di scena. Le anticipazioni delladel 29 settembre 2022 Nelladel 29 settembre i riflettori continueranno a restare accesi su Federica Aversano, ex corteggiatrice di Matteo Ranieri che si è detta pronta a iniziare una nuova storia d’amore e a trovare l’uomo dei suoi sogni. Dopo l’esterna, infatti, i due giovani hanno avuto modo di conoscersi meglio e di vivere momenti di tenerezza ma anche di scontro con la realtà. Anche la coppia formata da Riccardo e Ida ...

