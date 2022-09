United Rugby Championship: Zebre Parma, un’ala tongana in rosa (Di giovedì 29 settembre 2022) Si amplia la rosa delle Zebre Parma, che dopo l’infortunio subito da Kobus Van Wyk sono tornate sul mercato per coprire il ruolo di ala nella trequarti. In arrivo, dunque, Latu Latunipulu, ala della nazionale tongana in arrivo dalla formazione francese del Bourg-en-Brasse. Nato a Sydney il 15 dicembre 1996, Latunipulu nasce e cresce in Australia e inizia a muovere i primi passi ovali sin da bambino con i Sylvania Bulldogs, formazione della sua città natale. Sempre nella capitale, frequenta il Newington College, mettendosi in mostra sia a livello scolastico che di club con la storica società di Randwick. Nel 2016 entra nella selezione U20 dei Waratahs, una delle cinque massime franchigie australiane, guadagnandosi una chiamata con la Nazionale australiana U20. Nel 2018 Latu si trasferisce in Francia a Bayonne, vincendo ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 settembre 2022) Si amplia ladelle, che dopo l’infortunio subito da Kobus Van Wyk sono tornate sul mercato per coprire il ruolo di ala nella trequarti. In arrivo, dunque, Latu Latunipulu, ala della nazionalein arrivo dalla formazione francese del Bourg-en-Brasse. Nato a Sydney il 15 dicembre 1996, Latunipulu nasce e cresce in Australia e inizia a muovere i primi passi ovali sin da bambino con i Sylvania Bulldogs, formazione della sua città natale. Sempre nella capitale, frequenta il Newington College, mettendosi in mostra sia a livello scolastico che di club con la storica società di Randwick. Nel 2016 entra nella selezione U20 dei Waratahs, una delle cinque massime franchigie australiane, guadagnandosi una chiamata con la Nazionale australiana U20. Nel 2018 Latu si trasferisce in Francia a Bayonne, vincendo ...

