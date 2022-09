United Rugby Championship: Zebre Parma, a Cork un’occasione da sfruttare (Di giovedì 29 settembre 2022) Si disputa nel fine settimana il terzo turno dell’United Rugby Championship e dopo due sfide interne è tempo della prima trasferta per le Zebre Parma. La formazione federale, infatti, sarà impegnata sabato alle 18.05 a Cork contro gli irlandesi del Munster. Le Zebre Parma arrivano all’appuntamento dopo due sconfitte, ma contro Leinster e Sharks la squadra di Fabio Roselli ha mostrato grandi qualità palle in mano e ha pagato i pessimi avvii di partita, sfiorando per due volte una clamorosa rimonta. E ora in Irlanda c’è la possibilità di fare un salto di qualità ulteriore. Il Munster, infatti, ha iniziato male la stagione, anch’esso con due sconfitte con il doppio ko in terra gallese contro Cardiff e Newport. Gli irlandesi sono storicamente una delle ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 settembre 2022) Si disputa nel fine settimana il terzo turno dell’e dopo due sfide interne è tempo della prima trasferta per le. La formazione federale, infatti, sarà impegnata sabato alle 18.05 acontro gli irlandesi del Munster. Learrivano all’appuntamento dopo due sconfitte, ma contro Leinster e Sharks la squadra di Fabio Roselli ha mostrato grandi qualità palle in mano e ha pagato i pessimi avvii di partita, sfiorando per due volte una clamorosa rimonta. E ora in Irlanda c’è la possibilità di fare un salto di qualità ulteriore. Il Munster, infatti, ha iniziato male la stagione, anch’esso con due sconfitte con il doppio ko in terra gallese contro Cardiff e Newport. Gli irlandesi sono storicamente una delle ...

