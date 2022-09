United Rugby Championship: Benetton Treviso, con gli Scarlets per tornare a vincere (Di giovedì 29 settembre 2022) Si disputa nel fine settimana il terzo turno dell’United Rugby Championship e la Benetton Treviso torna a Monigo dopo il ko subito a Dublino e avversaria di giornata sono gli Scarlets di Llanelli. Con i gallesi l’obiettivo dichiarato è vincere per i ragazzi di Marco Bortolami che puntano a consolidare la posizione in zona playoff. I biancoverdi arrivano all’appuntamento dopo la netta vittoria casalinga contro i Glasgow Warriors e il ko contro il Leinster, due partite molto diverse, ma l’ex capitano azzurro sa che con gli Scarlets sarà un’altra sfida da scrivere. Treviso ha dimostrato all’esordio di avere le potenzialità per segnare mete e dovrà confermarlo, mentre in difesa dovrà limitare al massimo gli avversari per evitare ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 settembre 2022) Si disputa nel fine settimana il terzo turno dell’e latorna a Monigo dopo il ko subito a Dublino e avversaria di giornata sono glidi Llanelli. Con i gallesi l’obiettivo dichiarato èper i ragazzi di Marco Bortolami che puntano a consolidare la posizione in zona playoff. I biancoverdi arrivano all’appuntamento dopo la netta vittoria casalinga contro i Glasgow Warriors e il ko contro il Leinster, due partite molto diverse, ma l’ex capitano azzurro sa che con glisarà un’altra sfida da scrivere.ha dimostrato all’esordio di avere le potenzialità per segnare mete e dovrà confermarlo, mentre in difesa dovrà limitare al massimo gli avversari per evitare ...

