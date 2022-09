Una “war room” con la Polizia Postale. Ecco come l’Acn ha difeso il voto (Di giovedì 29 settembre 2022) “Per la situazione geopolitica che si è creata con l’invasione dell’Ucraina è chiaro che le elezioni erano per noi un bel problema dal punto di vista cibernetico”. A spiegarlo è Roberto Baldoni, direttore dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, intervenendo a un panel nel corso della Italian Tech Week. “I risultati ufficiali ci saranno tra qualche giorno, ci sono informazioni da tutelare non appena si chiudono le urne; questi dati possono essere manipolati”, ha dichiarato. “Noi insieme alla Polizia Postale abbiamo costituito due mesi fa una war room apposita e non abbiamo avuto particolari problemi: ogni situazione è stata prevenuta adeguatamente e, dopo le elezioni, abbiamo tirato il fiato”. “Quest’anno”, ha aggiunto Baldoni, “sono aumentati di molto gli attacchi cyber in Italia. Sono incrementati in particolare in due momenti, ... Leggi su formiche (Di giovedì 29 settembre 2022) “Per la situazione geopolitica che si è creata con l’invasione dell’Ucraina è chiaro che le elezioni erano per noi un bel problema dal punto di vista cibernetico”. A spiegarlo è Roberto Baldoni, direttore dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, intervenendo a un panel nel corso della Italian Tech Week. “I risultati ufficiali ci saranno tra qualche giorno, ci sono informazioni da tutelare non appena si chiudono le urne; questi dati possono essere manipolati”, ha dichiarato. “Noi insieme allaabbiamo costituito due mesi fa una warapposita e non abbiamo avuto particolari problemi: ogni situazione è stata prevenuta adeguatamente e, dopo le elezioni, abbiamo tirato il fiato”. “Quest’anno”, ha aggiunto Baldoni, “sono aumentati di molto gli attacchi cyber in Italia. Sono incrementati in particolare in due momenti, ...

