Una Vita anticipazioni: Rodrigo si sente male (Di giovedì 29 settembre 2022) Una Vita anticipazioni 29 settembre, Rodrigo si sente male: ecco cosa succede nella nuova puntata della telenovela di Canale 5. Anche oggi, vi riportiamo le anticipazioni per la nuova puntata di Una Vita in onda oggi; finalmente, Azucena ha scoperto la verità su Claudia e Guillermo e si è finalmente riavvicinata al Sacristan, baciandolo. Per L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 29 settembre 2022) Una29 settembre,si: ecco cosa succede nella nuova puntata della telenovela di Canale 5. Anche oggi, vi riportiamo leper la nuova puntata di Unain onda oggi; finalmente, Azucena ha scoperto la verità su Claudia e Guillermo e si è finalmente riavvicinata al Sacristan, baciandolo. Per L'articolo proviene da Leggilo.org.

