”Una vettura è venuta a mancare”, i necrologi mattutini di Atac per le corse mancate (Di giovedì 29 settembre 2022) Atac. Un tweet che ha il macabro sapore di un necrologio: “Una vettura è venuta a mancare”, a cui verrebbe da aggiungere: ”Ne da il triste annuncio InfoAtac”. Questo il messaggio tragicomico apparso questa mattina sulla pagina ufficiale Atac in risposta a un utente in attesa di un autobus che non passava mai (novità?). Il triste annuncio di InfoAtac Certo, nulla di nuovo, per i cittadini della Capitale, ma nel botta e risposta – c’è da ammetterlo, rapido – le cose hanno subito preso la piega di un giallo. Infatti, la trama sembra essere proprio quella: un bus scomparso, un cittadino in difficoltà e, per ultimo, la morte di un bus Atac. Insomma, un caso da Maigret, o meglio, per affidarsi ad un nostrano espatriato, un caso da tenente ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 29 settembre 2022). Un tweet che ha il macabro sapore di uno: “Una”, a cui verrebbe da aggiungere: ”Ne da il triste annuncio Info”. Questo il messaggio tragicomico apparso questa mattina sulla pagina ufficialein risposta a un utente in attesa di un autobus che non passava mai (novità?). Il triste annuncio di InfoCerto, nulla di nuovo, per i cittadini della Capitale, ma nel botta e risposta – c’è da ammetterlo, rapido – le cose hanno subito preso la piega di un giallo. Infatti, la trama sembra essere proprio quella: un bus scomparso, un cittadino in difficoltà e, per ultimo, la morte di un bus. Insomma, un caso da Maigret, o meglio, per affidarsi ad un nostrano espatriato, un caso da tenente ...

InfoAtac : @mon_cla Buongiorno, una vettura è venuta a mancare causa guasto - CorriereCitta : ”Una vettura è venuta a mancare”, i necrologi mattutini di Atac per le corse mancate - stormi1904 : RT @rep_roma: 'Una vettura è venuta a mancare': Atac passa ai necrologi per giustificare le corse saltate [aggiornamento delle 11:38] https… - saryxs87 : RT @rep_roma: 'Una vettura è venuta a mancare': Atac passa ai necrologi per giustificare le corse saltate [aggiornamento delle 11:38] https… - albedo87 : RT @ilpost: «Una vettura è venuta a mancare causa guasto» -