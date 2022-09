Un altro domani, spoiler: Carmen vuole andarsene, Mabalè delude Kiros (Di giovedì 29 settembre 2022) Grandi novità e colpi di scena nel corso delle prossime puntate di Un altro domani, in cui il sentimento che lega Carmen e Kiros continuerà ad essere in primo piano. La giovane Villanueva è attualmente fidanzata con Victor per sanare i debiti che suo padre Francisco ha contratto con Ventura e per dimenticare il suo amore impossibile per l'operaio della fabbrica. Presto, però, come rivelano gli spoiler della soap opera spagnola, il loro rapporto entrerà in crisi al punto da spingere Carmen a lasciare il rampollo dei Velez de Guevara. Linda, in particolare, riferirà all'amica che Victor frequenta ancora la sua cortigiana personale e questo farà andare in escandescenze la ragazza. Dopo aver fatto questa sconcertante scoperta, la Villanueva lascerà il fidanzato e manderà a monte le loro ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 29 settembre 2022) Grandi novità e colpi di scena nel corso delle prossime puntate di Un, in cui il sentimento che legacontinuerà ad essere in primo piano. La giovane Villanueva è attualmente fidanzata con Victor per sanare i debiti che suo padre Francisco ha contratto con Ventura e per dimenticare il suo amore impossibile per l'operaio della fabbrica. Presto, però, come rivelano glidella soap opera spagnola, il loro rapporto entrerà in crisi al punto da spingerea lasciare il rampollo dei Velez de Guevara. Linda, in particolare, riferirà all'amica che Victor frequenta ancora la sua cortigiana personale e questo farà andare in escandescenze la ragazza. Dopo aver fatto questa sconcertante scoperta, la Villanueva lascerà il fidanzato e manderà a monte le loro ...

