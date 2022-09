Ultime Notizie – Uragano Ian in Florida | giornalista quasi vola via – Video

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 29 settembre 2022) L’Ian colpisce lacon raffiche di vento a 240 chilometri orari e il meteorologovia. Jim Cantore,di Weather Channel, si è ritrovato in mezzo alla tempesta. In strada, sotto una pioggia torrenziale, non ha interrotto il collegamento. “Datemi un secondo, mi aggrappo qui per un secondo”, ha detto Cantore che, dopo essere stato colpito da un ramo spezzato, si è ancorato ad un segnale stradale. “Jimmy, stai bene?”, la domanda dallo studio. “Ttutto bene, ma non si riesce a stare in piedi”, la risposta. Dallo studio, quindi, l’invito a rientrare. Jim Cantore got hit by a flying tree branch during hurricane report pic.twitter.com/ybONC3VR51 — Gifdsports (@gifdsports) September 28, 2022 Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione